Vacinação em SC: adolescentes serão vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 1º de setembro

A vacinação dos adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos, contra a Covid-19 começa no dia 1º de setembro, logo após finalizada a aplicação da primeira dose na população adulta, com 18 anos ou mais. A estratégia já havia sido autorizada pelo Ministério da Saúde (MS) e será realizada apenas com doses da vacina Pfizer, única aprovada pela Anvisa, até o momento, para a faixa etária.

Desta forma, os municípios catarinenses deverão destinar 10% das doses recebidas para vacinar os adolescentes com comorbidades, deficiência permanente grave, gestantes, puérperas e lactantes; e os outros 90% para a aplicação nos demais adolescentes, por faixa etária, sempre de forma decrescente, da maior idade para a menor, conforme o envio das doses pelo Ministério da Saúde.

“Definimos com os municípios que a vacinação dos adolescentes começa no dia 1º de setembro. Estamos conseguindo cumprir a projeção de vacinar os adultos com a primeira dose até final de agosto. É fundamental que todos compareçam no prazo correto para completar a imunização com a segunda dose. Também estamos prontos para iniciar o reforço para os idosos, conforme o envio de doses por parte do Ministério da Saúde”, projetou o governador Carlos Moisés.

“Só foi possível chegar a esse avanço na vacinação por uma política de fato tripartite, onde o Estado trabalhou em conjunto com o Ministério da Saúde e com os municípios. Foi por nossa solicitação que a CIB, que é pactuada com todos os secretários municipais de Saúde, discutiu a vacinação de início imediato para adolescentes com comorbidades. Igualmente, a partir de setembro, todos os adolescentes entre 12 até 17 anos começam a ser vacinados em SC. É um fato histórico e que nos move adiante para um cenário pós-pandêmico”, destacou o secretário André Motta Ribeiro.

O superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, destacou a importância da vacinação dos adolescentes. “Para reduzirmos a circulação do vírus no estado precisamos que o maior número de pessoas possível esteja vacinada. Solicitamos que os jovens compareçam aos locais de vacinação, a partir de setembro, e continuem fazendo o uso das medidas preventivas como uso de máscara, higienização das mãos e adotando o distanciamento social”, conclui.

Os critérios para a vacinação deste público foram definidos e pactuados entre estado e municípios na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) realizada nesta terça-feira, 24. A estimativa populacional dos adolescentes de 12 a 17 anos, em Santa Catarina, é de 549.894 pessoas (dados IBGE, 2020).

Dose de reforço

A aplicação de uma dose de reforço para os idosos e pessoas com imunossupressão, com esquema vacinal há mais de 6 meses, também foi pactuada na reunião CIB desta terça. As doses para essa ação serão disponibilizadas a partir do mês de setembro, concomitante a vacinação dos adolescentes no Estado.

Mais detalhes sobre como se dará essa ação serão divulgados pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina nos próximos dias, a partir do recebimento de novas doses do Ministério da Saúde.