Professora acusa aluna de agressão após pedido para guardar o celular em SC

Um professora denunciou um aluna de 16 anos em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, por conta de uma agressão. A mulher, de 49 anos, registrou no boletim de ocorrência que a aluna a agrediu após ela pedir que a jovem guardasse o celular, conforme apuração do G1.

No registro policial consta que a aluna agrediu a professora no pescoço. Com isso, a educadora realizou um exame de corpo de delito. O caso teria ocorrido na última quarta-feira (7). Vale lembrar que o uso de celular na escola é proibido de acordo com o estatuto da instituição.

A Polícia Civil está investigando o caso e já tem posse das imagens de monitoramento da Escola Municipal Miguel Lazzarin na qual a aluna do oitavo ano estuda. Segundo a Polícia Civil, o caso vai seguir em segredo de Justiça, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda segundo o G1, por meio de nota, a Prefeitura de Siderópolis informou que a aluna foi afastada da escola, e que ainda analisa outras medidas a serem tomadas. O município disse, ainda, que repudia todo e qualquer ato de violência, seja ele verbal ou físico.

Com informações G1