Mulher vai usar vaso sanitário e encontra serpente gigante; ‘quase sentei’

Animal, que segundo o relato de Laura Tranter estava preso, só foi retirado após terem despejado sabão no vaso sanitário; cobra media aproximadamente 1,2 metros

Uma moradora do Reino Unido viveu um pesadelo ao se deparar com uma enorme serpente píton quando tentava usar o banheiro de casa. A cobra de aproximadamente 1,2 metros estava enrolada dentro do vaso sanitário e conforme relatou Laura Tranter ao Newsflare, teria “quase sentado na coisa”.

O incidente aconteceu em um sábado de manhã. “Acordei às 5h30 para ir ao banheiro, e ela simplesmente estava lá”, contou. “A cabeça estava apenas descansando no assento”, acrescentou Laura.

Tranter afirmou ainda que a visão do animal no vaso sanitário era fruto de sua cabeça. “Eu fechei a porta do banheiro e pensei, eu realmente vi isso, então eu verifiquei duas vezes se era real. Eu realmente pensei que estava tendo alucinações”, disse.

Como o serviço local de resgate de répteis só abria às 7h, a mulher foi até a casa de sua amiga e contou a história. “Ela ficou tão confusa que perguntou se eu tinha bebido”, disse Tranter.

Por fim, a dupla conseguiu retirar a cobra despejando sabão no vaso sanitário. Não se sabe como a píton se infiltrou no encanamento, porém, “Steve e Dan acham que alguém pode ter a deixado escapar depois de manter o animal como de estimação”, disse Tranter.

Com informações do portal New York Post.