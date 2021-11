Cão assina Projeto de Lei em Florianópolis

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, do DEM, anunciou através de suas redes sociais nesta quarta-feira (10), a assinatura do Projeto de Lei que institui o tratamento de leishmaniose para famílias carentes. No post, o prefeito ressalta que o projeto foi assinado também por Many, um cão, que tem a doença.

“Pela primeira vez em Floripa, um cãozinho também assina um projeto de Lei”, escreveu Gean ao lado da vereadora Pri Fernandes, do Podemos, defensora da causa animal.

De acordo com o prefeito, a atual política de saúde nacional prevê que cães com a doença representam risco à saúde pública e precisam ser tratados, e que as famílias que não conseguem o tratamento devem submeter o animal à eutanásia.

Veja o vídeo do momento da assinatura:

https://youtu.be/7k19TxxOIlY

O projeto será enviado à Câmara de Vereadores

Com informações NSC