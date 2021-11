Prefeito de Palmitinho é esfaqueado dentro da prefeitura

Segundo a Polícia Civil, uma mulher entrou no gabinete do prefeito Caetano Albarello, de 76 anos, e o atingiu com duas facadas na região do abdômen. Situação de saúde é estável, diz município.

O prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello, de 76 anos, foi esfaqueado dentro da prefeitura da cidade do Noroeste do Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Civil, uma mulher entrou no gabinete do prefeito e o atingiu com duas facadas na região do abdômen.

Albarello foi levado inicialmente para o hospital do município e posteriormente transferido para Tenente Portela. Em nota (leia abaixo), a Prefeitura de Palmitinho afirma que a situação do prefeito é estável.

A suspeita foi presa em flagrante logo depois do crime.

Segundo a assessoria da prefeitura, nas segundas e quintas-feiras pela manhã, o prefeito recebe a população no gabinete e, por isso, a mulher entrou facilmente no local.

Nota da prefeitura:

O Prefeito Municipal Caetano Albarello foi alvo de tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira(22), quando prestava atendimento junto ao Centro Administrativo do nosso Município.

Informamos que o prefeito Caetano foi atingido por golpes de arma branca desferido por uma mulher, no corredor do Centro Administrativo. Ele foi imediatamente encaminhado para atendimento no Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, e posteriormente transferido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde encontra-se internado em estado estável.

Informamos a população e os meios de imprensa que as medidas cabíveis estão sendo tomadas e a autora do crime já foi identificada e detida pela polícia.

Nosso Prefeito Caetano dispõe de muita vitalidade e, com certeza, em breve retornará as atividades. O Prefeito Caetano sempre prezou em bem atender a nossa população, fazendo o melhor pelo município e seus munícipes, sendo lamentável que tenha sido vítima de tal atitude.

Mais informações sobre o estado de saúde do Prefeito Caetano Albarello serão divulgadas nas próximas horas.

