Sicredi Altos da Serra promove Feirão de Veículos

Mais de 90 revendas do RS e de SC participam do evento

Entre os dias 24 e 27 de novembro de 2021, acontece o Feirão de Veículos Sicredi Altos da Serra em mais de 90 revendas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A exemplo do ano anterior, o feirão acontece nas próprias revendas que, em parceria com a Sicredi Altos da Serra, oferecem a oportunidade de financiamento de veículos, com condições diferenciadas, e prazo de até 05 anos para pagamento.

Para as pessoas que entendem que chegou o momento de trocar de veículo ou adquirir um novo, basta visitar uma das revendas participantes, onde será possível consultar a disponibilidade de crédito, bem como, as taxas e as condições de pagamento.

Mesmo para quem ainda não é associado do Sicredi é possível aproveitar essa oportunidade, basta ter em mãos seus documentos pessoais, como RG ou CNH, CPF, e comprovante de renda com validade de 60 dias. Para conhecer as revendas participantes, basta acessar o site da Sicredi Altos da Serra em: www.sicredi.com.br/altosdaserra

Para as pessoas que tiverem interesse em sair com seu novo veículo assegurado, também será possível conhecer as condições de seguro automóvel para o Feirão. As equipes de todas as agências que fazem parte da Sicredi Altos da Serra estarão mobilizadas para entender a necessidade de cada pessoa, agilizar a consulta de crédito e a liberação do financiamento, tirar dúvidas dos associados e oferecer consultoria e suporte necessário para essa tomada de decisão.