Assessoria de Gusttavo Lima atualiza informações sobre acidente

Nesta segunda-feira, 20/12, uma van que transportava uma parte da equipe de Gusttavo Lima capotou na BR-230, entre as cidades de Soledade e Olivedos, no sertão da Paraíba. A assessoria do cantor divulgou uma nota sobre o estado das pessoas que estavam no veículo.

Segundo a assessoria do cantor, eles estavam a caminho de Recife quando tudo aconteceu. Leia a nota na íntegra:

“Confirmamos que houve nesta manhã (20) um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima a caminho do aeroporto de Recife.

Cinco ocupantes com ferimentos leves estão sendo atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes (na Paraíba). A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas.

Agradecemos pela preocupação de todos”

Com informações Metrópole