Com raízes no Sul, projeto “Sua Cidade Mais Rosa” chega à Serra Catarinense com o Evento São Joaquim mais Rosa

Buscando encorajar mulheres, evento foi realizado em São Joaquim, na sexta-feira, 17.

Buscando reunir mulheres para encorajar sonhos, falar sobre saúde, prevenção e autoestima, o projeto “Sua Cidade Mais Rosa”, que foi semeado no Farol de Santa Marta, em Laguna e fixou suas raízes em Cocal do Sul, deu frutos e chegou a sua quarta edição, desta vez, subindo a Serra até a cidade de São Joaquim. Realizado na Casa da Cultura na última sexta-feira, dia 17, o evento contou com a presença de dezenas de mulheres joaquinenses.

“Projetos como esse são muito importantes. Temos mais é que nos unir e estar à procura de nossos direitos e mais conhecimento, para termos cada vez mais sucesso em nossas vidas”, declarou a Vice-Prefeita de São Joaquim, Ana Melo Arruda, que marcou presença no evento.

Na ocasião, a deputada Federal Geovania de Sá compartilhou um pouco da sua história e desafios como mulher, mãe, avó e agente política. “Mulher faz tudo! Às vezes vão tentar nos diminuir ou criticar, mas devemos perdoar e seguir em frente”, destacou em sua mensagem, ressaltando o poder de fazer tudo com amor e desejando o bem.

Em concordância com a deputada, a ex-vereadora sul-cocalense, dentista e especialista em saúde da família Giovana Galato reforçou o poder que as mulheres têm na sociedade, mas destacou que mesmo na correria dos dias, não se pode esquecer dos cuidados com a saúde. “É preciso cuidar da saúde física fazendo exames regularmente, observando e conhecendo o próprio corpo e qualquer sinal irregular que apareça, mas também é de extrema importância cuidar da saúde mental e psicológica. Nosso poder é ainda maior com saúde”, frisou a profissional.

“Esse momento de empoderamento feminino é de grande importância para todas nós que trabalhamos muito no dia a dia e que estamos na luta por dias melhores para toda nossa população. Que possamos multiplicar as orientações e conhecimentos adquiridos”, afirmou a Secretária de Assistência Social de São Joaquim, Marilda dos Santos Rodrigues

O autismo foi pauta durante o encontro com a Atendente Terapêutica, Camila Machado, que explicou o transtorno e os desafios que a população que se encontra no espectro autista enfrenta em seu dia a dia. A secretária de Assistência Social, aproveitou o momento para contar sua experiência como mãe de autista. “O João Gabriel tem três anos e três meses e desde muito pequeno eu notei que ele possuía características diferentes. O diagnóstico veio e tivemos que nos adaptar. Transformou a vida de toda a família, tivemos que buscar conhecimento e alternativas para dar uma melhor qualidade de vida para ele e toda família”, lembrou Marilda, que destacou ainda a falta de conhecimento da população que muitas vezes não entende e não respeita a condição de seu filho, que já teve algumas estereotipias, mas hoje, com o autismo leve, tem como mais forte a seletividade alimentar. “É preciso conscientizar todos os setores da sociedade para que entendam e recebam essas pessoas bem”, completou.

Para finalizar o encontro, as joaquinenses Jussara de Souza Castilhos, Vanuza Aparecida Oliveira dos Santos e Amanda Borges Velasco entoaram hinos e louvores. Sorteios foram realizados e um delicioso café foi servido para todos os presentes.

Por Wagner Urbano e informações de Ana Paula Nesi – Jornalismo – Assessoria