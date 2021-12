Mãe mata vizinho após flagrar homem tentando abusar da filha de 5 anos em Santa Catarina

Uma mulher matou o vizinho na noite desta quinta-feira (30) em Penha, no Litoral Norte de SC. Ela contou à polícia que flagrou o homem tentando abusar sexualmente da filha dela de apenas cinco anos. Os dois discutiram e o homem a teria agredido com uma foice. Ela conseguiu pegar um facão e acabou o matando. O delegado de plantão entendeu que a mãe agiu por legítima defesa e a liberou após prestar depoimento.

O caso ocorreu por volta das 20h na Praia do Poá. Segundo a polícia, o homem assassinado morava numa casa próxima ao local e a mulher era inquilina dele. Segundo relato dela, as brigas eram frequentes entre o proprietário da residência e os vizinhos, porque ele fazia uso excessivo de álcool.

A mãe contou que flagrou o homem “paquerando” a criança, conforme a polícia.

Ela decidiu ir esclarecer a situação e foi quando o vizinho pegou uma foice e a golpeou nas pernas e nos braços. A mulher conseguiu pegar um facão e desferiu vários golpes no homem, que conseguiu correr por cerca de 100 metros de caiu no meio da rua.

Um casal de turistas de Jaraguá do Sul viu a cena e chamou a polícia.

A mulher não fugiu da cena do crime e estava em casa machucada, em estado de choque, com os filhos pequenos. Ela precisou ser levada ao pronto-socorro antes de ir à delegacia.

Após o relato dela e de outras testemunhas, o delegado de plantão entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e foi liberada. O caso segue aberto, a perícia esteve no local e a criança deve ser ouvida por um psicólogo. As informações são do Portal NSC Total.