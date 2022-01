Menino morto com coice de cavalo em Joinville era apaixonado por animais

Uma criança apaixonada por cavalos. Esse era o pequeno Marcos Elias Silveira Miranda, de 12 anos. O garoto morreu na noite de sábado (15) em Joinville após ser atingido no peito por coice do animal.

O caso ocorreu dentro de um Centro de Tradições Gaúchas (CTG) onde ele morava com a família. Os socorristas tentaram reanimá-lo durante uma hora e meia, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu antes de ser levado ao hospital.

Marcos acompanhado do padrasto, Eduardo

Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Ele estava sempre comigo, do meu lado. Era um menino amoroso, querido por todos aqui, brincalhão e muito respeitador, conta o padrasto Eduardo da Silva.

A família de Marcos e os responsáveis pelo CTG estavam no local no momento do acidente. O presidente do centro, Ciro Harger, diz que o menino foi à cocheira e soltou uma égua mansa, com a qual a criança já havia cavalgado.

Ao ficar livre, o animal teria dados uns pulos e uma das patas traseiras atingiu com força o peito do garoto.

O corpo foi liberado pelo IML na tarde deste domingo (16) e será cremado na manhã de segunda-feira (17). Depois as cinzas serão levadas para a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, terra natal da família.

Marcos morava com mais três irmãos, a mãe e o padrasto dentro do CTG, exatamente ao lado do estábulo. O padrasto é responsável por cuidar dos cavalos do local há nove meses.

De acordo com ele, o garoto sempre foi apaixonado por cavalos e tinha um animal em Uruguaiana, mas acabou morrendo. Quando a família veio morar em Santa Catarina o menino ganhou uma égua de presente.

A égua envolvida no acidente que tirou a vida de Marcos não era a que ele criava. A direção do CTG informou que não ocorria evento no local no momento dos fatos.

Com informações NSC Total