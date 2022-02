Mulher tenta atravessar rio com picape e abandona veículo naufragado em SC

Motorista abandonou veículo e fugiu do local na noite deste domingo (6).

Uma mulher tentou atravessar o Rio Perequê em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, por volta das 22h37 deste domingo (6), com uma picape, mas acabou tendo que abandonar o veículo afundado junto com a carona.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local encontrou uma das vítimas sentadas na areia, sem ferimentos aparentes, o rapaz contou aos bombeiros que a motorista do veículo fugiu do local. Ninguém se machucou.

A Polícia Militar foi acionada e o dono do veículo acionou guincho particular. De acordo com informações colhidas no local, a motorista tentou atravessar o rio e acabou caindo com o carro.

Com informcoes: NSC