Jovem de 24 anos morre após se engasgar com biscoito em SC

Um jovem de 24 anos morreu no fim da tarde desta quarta-feira, dia 23, após se engasgar com um biscoito, em Navegantes, no litoral de Santa Catarina.

O primeiro atendimento ao jovem foi realizado por um guarda-vidas que estava próximo ao local. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, as vias aéreas estavam obstruídas e a guarnição realizou a ressuscitação cardiopulmonar e acionou a equipe de serviço de urgência, do helicóptero Arcanjo-03.

Após cerca de 40 minutos de manobras e tentativas de reanimação, infelizmente, o jovem não resistiu e faleceu. O médico da aeronave declarou o óbito no local.

Segundo informações publicadas por familiares nas redes sociais, o rapaz possuía deficiência e tinha dificuldade para engolir os alimentos.

Com informações Oeste Mais