Adolescente morre após tentar pular cerca da própria casa em SC

Um adolescente de apenas 15 anos morreu no fim da tarde da última sexta-feira (11) em Tangará, no Oeste de Santa Catarina, ao tentar pular a cerca da casa onde morava.

Segundo informações preliminares repassadas pela PM (Polícia Militar de Tangará), o adolescente teria tentando pular uma cerca de PVC no bairro Frei Rogério, mas acabou se ferindo na região da virilha com um corte grave, atingindo uma artéria da vítima.

Ele foi encontrado pela mãe deitado no chão do banheiro da casa já sem vida. Ainda conforme a polícia, havia muito sangue no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

A Polícia Civil irá investigar o caso. O Corpo de Bombeiros Militar também prestou atendimento.

Fonte; ND+