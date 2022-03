Jornalista americano é morto na região de Kiev, diz polícia local

O premiado jornalista americano Brent Renaud foi morto hoje em Irpin, na região de Kiev, capital da Ucrânia, segundo a polícia local. O anúncio da morte foi feito pelo chefe de polícia de Kiev, Andriy Nebytov, que publicou uma imagem de Renaud e o crachá dele como membro do New York Times. O jornal lamentou o ocorrido, mas disse que o crachá é antigo e que Renaud não estava trabalhando para o veículo na cobertura do conflito.

Brent, 50 anos, era um jornalista experiente na cobertura de conflitos armados. Realizou diversos trabalhos premiados com o irmão, Craig, sendo conhecidos como “Irmãos Renaud”. Cobriram as guerras no Iraque e no Afeganistão, o terremoto no Haiti, a primavera árabe no Egito e violência de cartéis de drogas no México.

Outro profissional de imprensa também ficou ferido hoje na Ucrânia e foi levado para um hospital de Kiev, segundo informações iniciais. Um vídeo publicado no Twitter mostra um depoimento do fotógrafo Juan Arredondo recebendo atendimento médico. Ele diz que estava com Brend na hora do ataque, registrando a evacuação de refugiados. Hoje, a invasão da Rússia ao território ucraniano chegou ao 18º dia.

Em vídeo publicado no Twitter, o fotógrafo americano Juan Arredondo relatou que estava com Brent Renaud no momento em que foram atacados.

Enquanto recebia atendimento médico em um hospital, Arredondo informou que ele e Brent estavam dentro de um carro, atravessando uma ponte para filmar refugiados deixando a cidade de Kiev. Quando ultrapassaram um ponto de controle militar, o carro começou a ser alvo de tiros. O motorista deu a volta para retornar, mas o veículo continuou na mira dos disparos.

“Eu vi ele (Brent) ser atingido no pescoço”, disse, apontando para o lado direito de seu próprio pescoço. Arredondo falou ainda que viu o colega sendo “deixado para trás” enquanto ele próprio era conduzido ao hospital por uma ambulância. “Eu não sei (como ele está)”, disse.

Em nota, o New York Times relembrou que Brent era um talentoso fotógrafo que contribuiu com o jornal nos últimos anos. O comunicado foi publicado por Cliff Levy, editor-chefe do jornal, em seu perfil no Twitter.

Fonte: Uol