Acidente com ônibus escolar deixa feridos no Oeste de SC

Pelo menos 15 crianças foram levadas ao hospital. Acidente ocorreu em Nova Itaberaba.

Um acidente com um ônibus escolar na tarde desta sexta-feira (18) deixou feridos em Nova Itaberaba, no Oeste catarinense. Pelo menos 15 crianças foram levadas ao Hospital de Nova Erechim, informou a unidade de saúde. O motorista do veículo precisou ser levado ao hospital, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar.

O acidente ocorreu por volta das 12h perto da localidade conhecida como Linha Amizade. De acordo com os bombeiros, o ônibus estava em uma estrada de terra quando saiu de pista e bateu no barranco.

Várias crianças estavam dentro de ônibus. Conforme os socorristas, muitas delas foram levadas pelos próprios pais ao hospital. Os bombeiros atenderam cinco crianças. Um menino de 10 anos teve uma fratura no fêmur e foi encaminhado a uma unidade de saúde pelo helicóptero da Polícia Civil.

Outra criança, que não teve a idade divulgada, foi levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Hospital de Nova Erechim informou que as crianças que estão na unidade têm ferimentos leves.

Os bombeiros de Pinhalzinho, também no Oeste, afirmaram que o motorista do ônibus ficou em estado grave. Ele foi retirado do ônibus em uma maca rígida e levado ao Pronto Socorro de Pinhalzinho com suspeita de hemorragia interna e luxação no ombro direito.

Fonte: G1