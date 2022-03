Mutirão recolhe três toneladas de lixo eletrônico em Lages

Em Lages na serra catarinense a comunidade atendeu o chamado no Mutirão de coleta do lixo eletrônico. Em apenas seis horas de ação, nesse sábado (19 de março) foram recolhidos pelas equipes três toneladas de material. O Mutirão foi realizado no estacionamento do ginásio Ivo Silveira, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Uma parceria entre a Prefeitura de Lages, através da Secretaria de Águas e Saneamento (Semasa) – Diretoria de Resíduos Sólidos, juntamente com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Câmara de Vereadores e empresa Eco Centro Sul.

Lixo eletrônico é todo resíduo produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, como lâmpadas, pilhas, baterias, celulares velhos, peças de computadores, televisores, impressoras, entre outros materiais. Todo material coletado nas residências e durante os mutirões é encaminhado para destinação adequada.

Ao longo do ano já estão definidos quatro eventos, sendo realizado um a cada três meses. Depois deste mutirão, no estacionamento do Ivo Silveira, o evento será levado também para os bairros Guarujá e Santa Helena, com datas a definir, e encerrará no Centro, em novembro.

A prefeitura de Lages conta com um convênio com a empresa Eco Centro Sul, que realiza o recolhimento do lixo eletrônico na cidade. Além dos mutirões com datas específicas, a empresa também presta atendimento à comunidade ao longo do ano. Para quem deseja fazer seu próprio descarte correto de lixo eletrônico, a empresa Eco Centro Sul está localizada na rua Santa Zita, 378, no bairro Caça e Tiro. O telefone para contato é o 3224-1218 ou pelo whatszapp 98412-6631, canal por onde é possível fazer o agendamento da coleta na própria residência.

A sede da CDL, localizada no Centro, também conta com um coletor fixo para que as pessoas possam depositar seu lixo eletrônico no local para que seja descartado corretamente.

Com informações Lages Diário