Homem morre após passar no teste de volante em Tubarão, SC

Uma morte trágica e inesperada abalou os instrutores de uma autoescola de Tubarão na tarde desta terça-feira (5), por volta das 15h30. Após passar no teste de volante, um aluno de 49 anos, que é pastor numa igreja, teve um súbito infarto fulminante e faleceu. A causa da morte foi confirmada pelo laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

Segundo a proprietária da Autoescola Record, Diocélia Kuntz, o senhor – que não teve identidade divulgada – já era habilitado há muitos anos, mas fazia três meses que tinha se aposentado e queria mudar a CNH para a categoria D, de ônibus. “Ele fez todas as aulas e ontem era a finalização do teste de volante com o examinador de trânsito do Detran”, conta. “Assim que o senhor passou, o examinador disse: ‘Deus te abençoe nessa nova empreitada’, então o aluno desmaiou”, completa Diocélia. Foram chamados o SAMU e os Bombeiros, que tentaram reanimá-lo, sem sucesso.

Conforme a esposa informou à Autescola Record, ele já tivera um infarto fulminante há cinco anos. O que mais surpreendeu é que se apresentava calmo e tranquilo durante todo o teste. “Nos deixou muito abalados. Já era nosso cliente há muitos anos e como nossa empresa é a mais antiga, cria-se um laço”, relatou a proprietária da autoescola ao HC Notícias. “Abalou muito os instrutores, pois ele teve 20 aulas práticas de direção nas últimas semanas”.

O velório dele acontece nesta manhã na Funerária Santa Teresinha, com culto previsto para às 14h e o enterro às 15h da tarde.

Com informações do site HC Notícias