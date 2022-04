Campeonato Municipal de Vôlei valoriza a modalidade em São Joaquim

Os jogos aconteceram em três finais de semana no Ginásio Municipal Juraci Santos

O campeonato realizado pelo Departamento Municipal de Esportes (DME), teve a participação de oito equipes na modalidade feminino e cinco no masculino. A muito tempo São Joaquim não tinha uma competição deste porte, quando acontecia era na programação dos Jogos Abertos em que as equipes participantes precisavam inscrever atletas em diversas modalidades.

De acordo com o Diretor Municipal de Esportes, Edson Santos Oliveira, este foi apenas o primeiro campeonato de vôlei realizado neste ano. “No calendário esportivo terão mais competições na modalidade com o intuito de movimentar a comunidade esportiva e valorizar este esporte que tem muitos atletas que se destacam na quadra”, finaliza Edson.

As finais foram realizadas no último domingo (03), na modalidade feminino, o jogo para definir a equipe campeã se enfrentaram os times, Atena e Leoas do Vôlei, em uma partida equilibrada onde cada uma das equipes venceu um set sendo necessário o “tie break” (set desempate). Atena venceu por 2 a 1 e levantou a taça de campeã, revelou a atleta destaque da partida, Luana Pereira da Silva, ela também foi a maior pontuadora da competição com 68 pontos marcados.

Na modalidade masculino a final foi disputada entre as equipes Atlético Serrano e Q.F.C, um jogo disputado ponto a ponto,com diversas mudanças no placar, onde a equipe do Atlético venceu por 2 a 0 e levantou a taça, revelou o melhor bloqueador da competição, Gabriel Zoomer com seis bolas defendidas e o melhor pontuador Samuel Said com 37 pontos marcados.

Resultados do campeonato:

MASCULINO:

1º Lugar – Atlético Serrano

2º Lugar – Q.F.C

3º Lugar – ASJOV

Destaque da Final: Higor Chiodelli – Atlético Serrano

Maior pontuador da competição: Samuel Said – 37 pontos

Melhor bloqueio da competição: Gabriel Zoomer – 6 bloqueios

Melhor saque da competição: Eduardo Flores – 08 acertos

FEMININO:

1º Lugar – Atena

2º Lugar – Leoas do Vôlei

3º Lugar – Amigas do Vôlei

Destaque da Final: Luana Pereira da Silva

Maior pontuadora da competição: Luana Pereira da Silva – 68 pontos

Melhor bloqueio da competição: Marina Oliveira Rosa – 3 bloqueios

Melhor saque da competição: Bárbara Rodrigues Rosa – 12 acertos

Mais fotos das finais no link

Fotos: Dionata Costa

Por – Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim