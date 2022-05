Fundador da cervejaria Saint Bier morre após grave acidente em SC

Morreu, na noite de domingo (22), vítima de um acidente de trânsito, Abrahão Paes Filho, de 56 anos, um dos fundadores da Forquilhinha Saint Bier, conhecida cervejaria de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão ocorreu na SC-A101I, no bairro Verdinho, em Criciúma. Ele teria perdido o controle da sua motocicleta e colidido com uma placa de trânsito.

O corpo do empresário foi encontrado na estrada pela guarnição do Corpo de Bombeiros Militar. O Samu foi acionado para atendimento, no entanto, ele já estava em óbito. Conforme a PMRv, depois do impacto, a motocicleta seguiu desgovernada por 45 metros até cair no chão.

Nas redes sociais, o perfil oficial da cervejaria lamentou a morte do empresário.