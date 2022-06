Ator Rubens Caribé, aos 56 anos perde a luta contra câncer de Boca

O ator, cantor e bailarino Rubens Caribé faleceu neste domingo (5), aos 56 anos de idade, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o colunista Fefito, o artista lutava contra um câncer de boca há alguns anos.

Seu velório acontecerá no Teatro João Caetano, na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo.

Nascido na capital paulista em 19 de agosto de 1965, Caribé iniciou sua vida artística no teatro, estreando o musical “Hair” (1987), mas depois conquistou as telas da TV e do cinema, alternando papéis entre os três meios.

Na TV Globo, atuou na minissérie “Anos Rebeldes” (1992) e em “Fera Ferida” (1993). Nos anos seguintes, estreou em produções do SBT e também se dedicou ao teatro, ganhando o Prêmio de Melhor Ator da Apetesp (Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo) em 1995, por seu papel em “O melhor homem”, e sendo indicado à categoria de Melhor Ator Coadjuvante da Apetesp em 1997, por “Hamlet”, um clássico de William Shakespeare.

Nos anos 2000, participou de diversos trabalhos envolvendo atuação, dança e canto. O último que estreou foi “Cidade Invisível”, seriado de produção da Netflix lançado em fevereiro de 2021 e renovado para uma segunda temporada.