Você sabia que o mel é único alimento que não estraga e que a mistura de mel e canela cura a maioria das doenças

O mel é produzido em quase todos os países do mundo. Apesar de ser doce, a ciência demonstrou que, tomado em doses normais como medicamento, o mel não faz mal aos diabéticos. Mas ele vai além de suas fantásticas propriedades, apresentando inúmeros benefícios:

DOENÇAS DO CORAÇÃO

Faça uma pasta de mel com canela. Coloque no pão e coma-o regularmente no café da manhã, no lugar da manteiga e geleia.

Ela reduzirá o colesterol das artérias e prevenirá problemas no coração.

Também previne novos enfartes nas pessoas que já tiveram um antes.

O uso regular deste processo diminui a falta de ar e fortalece as batidas do coração.

Nos Estados Unidos e Canadá, se utiliza esta pasta continuamente nos asilos. Descobriu-se que o mel com canela revitaliza e limpa as artérias e veias dos pacientes idosos.

ARTRITE E INFEÇÕES DE RINS

Misturar uma xícara de água morna com 02 colheradas de mel e 01 colherzinha de canela em pó. Beber uma xícara de manhã e uma de noite.

Se tomar com frequência pode até curar a artrite crónica, além de eliminar os germes que produzem infeção nos rins.

Numa pesquisa feita na Universidade de Kopenhagen, os médicos deram aos seus pacientes diariamente, antes do café da manhã, 01 colherada de mel e meia colherada de canela em pó.

Em uma semana, de 200 pacientes que seguiram o tratamento, 75 deixaram de ter dor inteiramente.

Um mês depois, todos os pacientes estavam livres da dor, mesmo aqueles que quase já não conseguiam caminhar.

COLESTEROL

2 colheradas de mel com 03 colherzinhas de canela misturados em meio litro de água..

Tomar 03 vezes ao dia.

Isto reduz o colesterol em 10%, em duas horas.

Tomado diariamente, elimina o colesterol ruim.

RESFRIADOS

Para curar completamente sinusite, tosse crónica e resfriado comum ou severo, misturar 01 colherada de mel com 01 colherzinha de canela em pó e tomar com frequência.

DOR DE GARGANTA

1 colherada de mel, misturada com meia colher de vinagre de sidra.

Tomar de 4 em 4 horas.

PERDA DE PESO

Diariamente, meia hora antes de deitar e meia hora antes de tomar o café da manhã, beba mel com canela numa xícara de água.

Se beber todos os dias, reduz o peso até de pessoas muito obesas.

Também evita os estragos da idade quando se toma regularmente.

Misture 01 colherada de canela e 03 xícaras de água.

Ferva para fazer um chá. Quando amornar, coloque 04 colheradas de mel.

Beber um quarto (1/4) de xícara, 03 ou 04 vezes ao dia.

Mantém a pele fresca e suave, e, diminui os sintomas da idade avançada.

Beber este chá alonga a vida e até uma pessoa de 100 anos pode melhorar muito e se sentir como alguém muito mais jovem.

PERDA DE CABELO

Os que sofrem de calvície ou estão perdendo o cabelo, podem aplicar uma pasta de azeite de oliva (aqueça o óleo até uma temperatura suportável à pele), 01 colherada de mel e 01 colherzinha de canela em pó, no couro cabeludo.

Deixar por 15 minutos antes de lavar.

Foi comprovado que é eficiente mesmo quem deixar a pasta na cabeça somente 05 minutos.

DOR DE DENTES

Fazer uma pasta com 01 colherzinha de canela e 05 colherzinhas de mel e aplicar no dente que está doendo. Repita pelo menos 03 vezes ao dia.

PICADAS DE INSETOS

Misture 01 colherzinha de mel, 02 colherzinhas de água morna e 01 colherzinha de canela em pó. Faça uma pasta com os ingredientes e esfregue-a suavemente sobre a picada.

A dor e a coceira irão desaparecer em um ou dois minutos.

DIVERSOS

A mistura de mel com canela alivia os gases no estômago, fortalece o sistema imunológico e alivia a indigestão.

Indicação: COLHER DE CHÁ.

Obs.: O mel não deve ser fervido.

Fonte: Revista ‘Weekly World New’