Serra Catarinense volta a ter campos branquinhos e temperatura abaixo de zero

A Serra Catarinense voltou a obter temperaturas negativas durante a madrugada e amanhecer desta quarta (27) e também a formação de geada em diversas cidades.

A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra que obteve a mínima de -4.7°C assinalado pela rede de Estações Keiser.

Já em São Joaquim, o Vale do Caminhos da Neve, obteve a mínima de -0.9°C nas primeiras horas do amanhecer e a paisagem ficou branquinha na tipicidade do inverno na Serra Catarinense. Próximo ao Vale do Caminhos da Neve uma estação marcou -1.7°C .

A geada foi intensa e cobriu desde a cidade, aos campos de baixadas, na rua os carros ficaram recobertos por uma fina camada de gelo que dava, até mesmo, para raspar.

Essa foi a geada de número 75, somando a 46 dias de temperaturas negativas no ano de 2022, na região do todo da Serra Catarinense.

Vejas as imagens:

Geada no Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira

Geada no Vale do Caminhos da Neve por Mycchel Legnaghi

As mínimas

-4.2°C Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-1.7°C São Joaquim / PWS

-0.7°C Painel / PWS

-0.2°C Urupema / Epagri

0.2°C Urubici / Estações Keiser

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas particulares e governamentais)

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online