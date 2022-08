Acidente com van e caminhão mata sete pessoas e deixa três feridos no Paraná

Um acidente no interior do Paraná deixou sete pessoas mortas e três feridos na noite desta quinta-feira, 11, no município de Palmeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão traseira entre uma van e um caminhão.

De acordo com a PRF, o acidente na BR-376 ocorreu na pista com sentido a Curitiba, que está a 80 km de distância de Palmeira e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Seis das vítimas fatais morreram ainda no local e uma outra faleceu já no hospital. Os sobreviventes feridos tiveram lesões graves e foram encaminhados a hospitais da região.

A van havia partido em viagem da região Norte do Paraná. Já o caminhão, que estava carregado de leite, saiu de Ponta Grossa com rumo à Irati.

Fonte: NSC