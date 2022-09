Bombeiros procuram por homem que desapareceu no mar em SC

Um homem de 38 anos desapareceu na noite do último sábado, 17, após cair no mar da Praia da Sepultura, em Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina. Era por volta das 18h30 quando a vítima, que é pescador, desapareceu no mar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida e iniciou as buscas. De acordo com informações divulgadas pelos socorristas, eles utilizaram uma embarcação e moto aquática para procurar o homem.

Apesar dos esforços, até a noite deste domingo, 18, o pescador não foi localizado. As buscas permanecem.