Cobra fica colada em fita adesiva e precisa de resgate em Santa Catarina

Uma cobra precisou de resgate após ficar colada em fita dupla face no banheiro de uma casa, em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. O incidente foi registrado pelo biólogo Christian Raboch, que compartilhou o desenrolar da história nas redes sociais.

Raboch, que é da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, órgão ambiental da prefeitura, percebeu, ao chegar ao local, que o animal estava no forro do banheiro colado ao teto por uma fita dupla face.

“Pela coloração, pude identificar que era uma falsa coral, jovem, com uns 30 centímetros de comprimento. É preciso ter cuidado e experiência para resgatar e identificar esse tipo de cobra, pois, só no Brasil, temos mais de 33 espécies de corais verdadeiras e mais de 50 falsas”, diz o biólogo à CNN.

