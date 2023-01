Ataque em mesquita deixa ao menos 32 mortos no Paquistão

Ao menos 27 pessoas morreram e 147 ficaram feridas após um homem-bomba atacar uma mesquita na cidade de Peshawar, no Paquistão, nesta segunda-feira (30). Segundo agências locais, grande parte das vítimas engloba policiais, uma vez que a mesquita está localizada em um complexo que também serve de sede para os agentes.

O ataque aconteceu no momento em que cerca de 200 fiéis oravam dentro da mesquita. O impacto da explosão derrubou o telhado do local, que cedeu e feriu centenas de pessoas. Equipes médicas que estão no complexo continuam trabalhando para tirar as vítimas dos escombros. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque.

Em nota, o primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, condenou o ataque e disse que ordenou que as autoridades garantam o melhor tratamento médico possível às vítimas. Ele também prometeu uma “ação severa” contra os criminosos que estejam por trás do ataque.

Peshawar é a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão. Desde que Cabul foi dominado pelo grupo Talibã, em agosto de 2021, o Paquistão voltou a registrar ataques frequentes do grupo Tehreek-e-Talibã Paquistão (TTP), que vem travando uma rebelião no país há mais de 15 anos.