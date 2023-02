Centenas de pássaros enchem rua do México e intrigam moradores

Uma cena digna do filme “Os Pássaros”, de Hitchcock, deixou usuários do TikTok intrigados. Nas imagens, compartilhadas por Josue Reséndiz em janeiro, uma enorme quantidade de pássaros enche uma rua no México. Na gravação, é possível ver as aves cobrindo completamente a rua, além de pousarem em varandas, telhados, carros e árvores. Alguns estão parados, enquanto outros ainda voam de um lugar para outro.

Não é o fim [do mundo], mas certamente essa área residencial está localizada no que costumava ser uma área de descanso ou similar para aves migratórias”, disse um usuário do TikTok. “Essa migração acontece todo ano”, apontou outra pessoa. “Eles estão só migrando e pararam para descansar da longa viagem”, afirmou uma terceira.