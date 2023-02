São Joaquim encerra atendimento no Centro de Triagem da Covid -19

Foram atendidas 40.162 pessoas em quase três anos

O Centro de Triagem da Covid -19 em São Joaquim, foi referência na Serra Catarinense durante todo o período de atendimento prestado à comunidade joaquinense.

Foi implantado em São Joaquim em março de 2020, momento em que a pandemia de Covid-19 surpreendeu o mundo. Funcionou no Centro de Eventos Paroquiais por dois anos, local cedido pela igreja matriz sem custos ao município.

Em maio de 2022 houve a mudança de endereço para a antiga ala do hospital Sagrado Coração de Jesus em paralelo a sala de vacinação contra a Covid-19, centralizando os atendimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde está encerrando as atividades deste serviço em São Joaquim, quem apresentar sintomas respiratórios agora deverá procurar a unidade de saúde no bairro que reside ou a unidade em que é paciente.

Desde o início da pandemia, na triagem foram atendidas 40.162 pessoas e contabilizados 8.407 casos confirmados de Covid-19 e registrados 98 óbitos. “ Encerramos este serviço com a sensação de dever cumprido, salvamos muitas vidas, trabalhamos incansavelmente para amparar nossa população no momento de dor”, disse o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral.

“Queremos agradecer toda a equipe que trabalhou neste tempo na triagem, muitas vezes deixaram a sua dor, o seu medo para cuidar do outro, trabalhando muitas vezes doentes, mas com o mesmo entusiasmo e carinho, vocês foram fundamentais para que pudéssemos fazer um bom trabalho, desde os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o setor de limpeza, a equipe da epidemiologia e toda a gestão. Só posso dizer que formamos uma família”, agradecem as enfermeiras Luciana Costa e Franciele Fabris Mattos.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim