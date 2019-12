Produtores plantam flores para combater pragas, em vez de venenos

O uso de pesticidas provou afetar o meio ambiente de maneira negativa. Muitos agricultores agora estão retornando a antigas abordagens ambientalmente corretas relativas ao controle de pragas. Um método é conhecido como o método biológico de controle de pragas. Este método envolve o plantio de tiras de flores que impedem naturalmente as pragas com a ajuda de insetos que comem pragas.

Os métodos típicos de agricultura têm usado pesticidas como uma maneira de controlar pragas e outros insetos que podem interferir no desenvolvimento e no lucro das culturas agrícolas. Esse uso de pesticidas tem um risco considerável.

Uma preocupação significativa é que os pesticidas estão tendo um impacto negativo nas populações de abelhas. Outra preocupação é que eles podem afetar negativamente a saúde dos trabalhadores nas fazendas. Além disso, à medida que o tempo avança, as pragas aumentam sua capacidade de resistir a pesticidas com a exposição contínua. Espera-se que este novo método lute contra as pragas de maneira mais natural, sem o impacto negativo dos pesticidas.

O método planta flores silvestres em torno das culturas que estão sendo plantadas. Esta é realmente uma prática antiga que consiste em cultivar flores dentro e ao redor de fazendas. Os canteiros de flores fornecem um lar para predadores benéficos de pragas, como vespas parasitas. Essas vespas são benéficas porque comem pulgões e larvas de pulgões.

As tiras de flores que estão sendo plantadas são conhecidas como “estradas dos insetos”. Eles são plantados entre as culturas. Quando misturados com ervas, estudos mostraram que essas tiras de flores são eficazes na redução do dano das folhas associado às culturas.

Este método aumenta a biodiversidade e promove o controle seguro e natural de pragas. Apesar disso, esse método não elimina completamente a presença de algumas pragas nas lavouras. O método, no entanto, contribui para uma população de pragas reduzida a ponto de não prejudicar significativamente o crescimento da colheita. Tão importante quanto a redução do uso de pesticidas.

