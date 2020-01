Com 1.7ºC Serra Catarinense registra a primeira geada de 2020 em pleno janeiro

A Serra Catarinense obteve temperaturas bem baixas durante o amanhecer deste sábado (25) quando os termômetros chegaram a marcar 1.7ºC na cidade de Urupema.

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve, os campos de baixadas chegaram a ficar branquinhos, recobertos com uma fina camada de gelo, proporcionando uma bela paisagem típica de inverno.

As minimas de Santa Catarina:

1.7ºC – São Joaquim/Keiser

1.7ºC – Urupema/Epagri

3.6º – Bom Jardim da Serra/Keiser

3.9ºC – Urubici/keiser

5.8ºC – Painel/G.Hugen

8.7ºC – Rio Rufino/Epagri

8.9ºC – Bom Retiro/Epagri

9.3ºC – Água Doce/D.Soares

Imagens Mycchel Legnaghi