POLÍCIA MILITAR REALIZA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS

Na manhã desta quinta-feira, 31, aconteceu no 6º Batalhão de Polícia Militar a solenidade de formatura do Curso de Formação de Cabos (CFC).

A solenidade contou com a presença do comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), Coronel Newton Fernando Ayres dos Anjos, do Ex-comandante-geral do Bombeiro Militar, Coronel RR João Valério Borges, do comandante da 2ª Região de Bombeiro Militar, Coronel Ariovaldo da Silva Pacheco, do presidente da Câmara dos vereadores, Jean Felipe Silva de Souza, do comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel Fabiano da Silva, do Secretário do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Eroni Delfes Rodrigues, representando o prefeito municipal de Lages, entre outras autoridades civis e militares, familiares e convidados.

Foi realizada a formatura de 30 alunos no 2ºCRPM, que concluíram com êxito o curso realizado entre 27 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022, em todo o Estado, sob a coordenação Faculdade da Polícia Militar (FAPOM), Escola Superior de Formação de Praças (ESFAP) e dos comandos regionais de Polícia Militar. A carga horária total do curso foi de 170 horas aula. No total do Estado foram formados 682 alunos.

Os formandos ainda prestaram o compromisso perante o Pavilhão Nacional, símbolo da Nação Brasileira: “Perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de cabo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dedicar-me inteiramente ao seu serviço”.

Finalizando a solenidade, o comandante do 2º CRPM falou sobra a importância dessa promoção na carreira e desejou muito sucesso aos novos cabos.

Fonte: Polícia Militar 6°Batalhão