Produção de açaí em SC gera renda aos agricultores e preserva palmeira ameaçada de extinção

O açaí, fruto da palmeira Juçara (Euterpe edulis Martius), vem sendo explorado por agricultores familiares catarinenses, que tiram dele o sustento sem comprometer a biodiversidade da floresta. A Juçara é uma espécie florestal típica do sub-bosque da Floresta Atlântica de Santa Catarina e desempenha importante papel ecológico no ecossistema florestal, mas foi explorada desde a década de 60 para obtenção de palmito a ponto de ser incluída nas espécies ameaçadas de extinção em SC e ter seu corte protegido por lei. Por meio de cultivo agroflorestal, ela vem sendo preservada para a obtenção dos frutos.

O pesquisador da Epagri/Ciram, Fábio Zambonim, explica que o aproveitamento econômico dos frutos para a produção de açaí não compromete a sobrevivência da planta e configura-se em importante estratégia de uso econômico dessa palmeira pelos agricultores familiares do litoral e Vale do Itajaí. Dentre eles, destaca-se Jânio Lohn, de São Pedro de Alcântara, que aposta na atividade e nos últimos anos iniciou a renovação e ampliação do seu pomar de 15 hectares.

Mudas selecionadas de palmeira Juçara para ampliação do pomar de Jânio Lonh, em São Pedro de Alcântara, SC

Zambonim lembra que o estado se destaca por um trabalho nacional desenvolvido em 2012, financiado pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em que Santa Catarina respondia por 90% da produção nacional de açaí da palmeira Juçara, com produção de aproximadamente 200 toneladas por ano. Quatro agroindústrias familiares eram responsáveis pelo processamento da maior parte desse volume, localizadas em Garuva, Itajaí, Antônio Carlos, Paulo Lopes e Agronômica.

O agricultor Lonh também já se prepara para a implantação de uma agroindústria de beneficiamento dos frutos para a obtenção do açaí. O engenheiro de alimentos da Epagri de Florianópolis, Henrry Petcov, presta assessoria técnica no planejamento do empreendimento. Segundo ele, as pesquisas agronômicas quando associadas aos trabalhos de agregação de valor à produção agrícola tendem a trazer resultados econômicos mais atrativos ao produtor e diminuem a vulnerabilidade inerente aos preços pagos à produção in natura.

Pesquisas para viabilizar o cultivo agroflorestal

A Epagri, em parceria com a UFSC, desenvolve trabalhos de pesquisas aplicadas e de extensão rural para, sob bases sustentáveis, viabilizar o cultivo agroflorestal da palmeira Juçara para a produção de frutos no estado. Pesquisadores da Epagri/Ciram estão realizando os estudos necessários para o zoneamento agroclimático para a fruticultura da palmeira Juçara em Santa Catarina. De acordo com Zambonim, líder da pesquisa, os resultados vão possibilitar a expansão dos pomares agroflorestais da espécie com maior segurança em SC, além de fornecer informações necessárias à viabilização de crédito agrícola para a atividade.

O aproveitamento dos frutos por meio de cultivo agroflorestal não compromete a sobrevivência da palmeira Juçara

O açaí é um produto obtido a partir do processamento dos frutos de palmeiras do gênero Euterpe e é considerado um alimento de alto valor calórico e nutricional e rico em antocianinas e compostos fenólicos. Na região Norte do país, responsável por cerca de 90% da produção mundial, é obtido principalmente de palmeiras multicaules (E. oleracea), comumente conhecidas como “açaizeiro”. No Sul e Sudeste do Brasil é obtido a partir dos frutos de palmeira Juçara (E. edulis), espécie monocaule, nativa e endêmica da Mata Atlântica.

Fonte Epagri