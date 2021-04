Epagri oferece curso on-line e gratuito sobre produção de pitaia

De 8 de abril a 27 de maio, a Epagri promove um curso on-line gratuito sobre produção de pitaia com o objetivo de mostrar formas de agregação de valor à fruta, cultura em crescimento no Brasil. Os encontros serão sempre às quintas-feiras, a partir das 19h, no canal de capacitações on-line da Epagri, no YouTube. Haverá emissão de certificados para os inscritos. As inscrições podem ser feitas aqui.

Segundo o líder do Programa Fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, Diego Adílio da Silva, o ideia é abordar temas que passem por todas as fases do sistema de produção da pitaia, desde a escolha da área para cultivo, análise de solo, escolha das mudas, palanques, adubação, irrigação, poda, manejo integrado de pragas e doenças, pós-colheita e comercialização.

Confira a seguir a programação do curso, que será oferecido com o apoio da Cooperativa Central de Tecnologia, Desenvolvimento e Informação (Coopertec). Para participar, basta clicar na palestra desejada para ser direcionado ao canal de capacitações da Epagri, no Youtube.

8 de abril, 19h – Industrialização; agregação de valor, benefícios nutracêuticos.Palestrantes:Natália Lúcia Knakiewicz Kominkiewicz/Epagri; Eloisa Rovaris Pinheiro/Epagri; Henrique Tirolli/Epagri; Marcio Nunes Palhano/Epagri; Geisebel Cristine Patrício/Epagri.

15 de abril, 19h – Infraestrutura para plantio: escolha da área (modelo SPDH – quebra-vento, plantas de cobertura); análise de solo; adubação de base; mourões (instalações, material e altura); sistema de condução e espaçamento. Palestrantes: Ricardo Martins/Epagri; Diou Roger Spido/Coopertec/Cresol.

22 de abril, 19h – Escolha das mudas de pitaia – implantação: sanidade, vigor; espécies e variedades; escolha de variedades/cultivares; época de plantio e condições edafoclimáticas; montagem do berço; escolha do sistema de condução x custo de produção.

Políticas públicas (Pronaf, Pronamp) e (Investe Agro, FDR, entre outras).

Palestrantes: Alessandro Borini Lone/Epagri, Diou Roger Spido/Coopertec/Cresol; Diego Adílio da Silva/Epagri.

29 de abril, 19h – Biologia reprodutiva e colheita: florescimento (época); Flores (estrutura e abertura); técnicas de polinização; variedades autoférteis; frutificação; ponto de colheita. Palestrantes: Alessandro Borini Lone/Epagri, Ricardo Martins/Epagri.

6 de maio, 19h – Manejo do pomar e fertilidade do solo:condução no mourão (cladódios/palanque); Manejo de plantas de cobertura e adubação verde de inverno; podas (condução e limpeza); nutrição e adubação. Palestrantes: Gelton Guimarães/Epagri, Ricardo Martins/Epagri.

13 de maio, 19h – Manejo pragas e doenças: pragas-chaves na pitaia; manejo integrado de pragas/MIP; estratégias de diversificação do agroecossistema; ensacamento de frutos; manejo fitossanitário. Palestrantes: Marcelo Mendes de Haro/Epagri, André Boldrin Beltrame/Epagri.

20 de maio, 19h – Irrigação: Metabolismo da pitaia; demanda hídrica; métodos de irrigação; uso do tensiômetro. Palestrantes: Filipe Rodrigues Kinalski/Epagri, Ricardo Martins/Epagri.

27 de maio, 19h – Pós-colheita e comercialização: armazenamento dos frutos; comercialização (mercado interno e externo). Palestrantes: Mariuccia Schlichting De Martin/Epagri; Aldenício da Paixão Lino/Gestor de Produção da Novagrolider – Angola.

Serviço:

O que: Curso on-line sobre produção de pitaia

Quando: de 8 de abril a 27 de maio, sempre às quintas-feiras

Horário: 19h

Local: Canal de capacitações on-line da Epagri, no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Mais informações e entrevistas: Diego Adílio da Silva, líder do projeto de fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, pelo fone: (48) 99912-3009

Por Gisele Dias, jornalista, Epagri.