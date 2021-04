Planalto Serrano inicia curso de jovens dia 15 de abril

Com objetivo de retomar a Ação Jovem Rural nas regiões de Lages e de São Joaquim, a Epagri inicia o curso 2021 no dia 15 de abril de forma inovadora. A capacitação, que se estende até novembro, será realizada on-line até que seja possível o retorno presencial com segurança ao Centro de Treinamento de São Joaquim. O conteúdo teórico será desenvolvido nos encontros virtuais com os jovens organizados em pequenos grupos monitorados pela equipe técnica municipal e a parte prática acontece na propriedade com assistência técnica e social dos extensionistas. Na edição deste ano, o curso “Produção, organização e protagonismo: qualificando jovens para fortalecimento e competitividade da agropecuária catarinense” tem 38 inscritos de 12 municípios. A cerimônia de abertura acontece a partir das 14h, via Google Meet.

Após o curso, o jovem Alisson conseguiu estruturar o pomar de uvas em parceria com a esposa Carina

No evento, o casal Carina Carraro e Alisson Edmar de Jesus, de Lages, vai falar como conseguiu estruturar o pomar de uva após o curso de jovens, em 2015, e hoje está colhendo excelentes resultados com a atividade. Também faz parte da programação uma palestra com a extensionista social da Epagri Rose Mary Gerber, com o tema “Pais e filhos: o desafio de crescer juntos”.

“Na atual situação imposta pela pandemia, precisamos atualizar e reinventar alternativas para fortalecer nosso trabalho com os jovens, público prioritário e permanente da extensão rural catarinense. Com a oferta do curso, esperamos contribuir com o fortalecimento do meio rural e pesqueiro de Santa Catarina, com jovens qualificados e protagonistas em espaços representativos de organizações de suas atividades”, afirma a responsável do Programa Capital Humano e Social da região, Andréia Meira. Ela explica que o curso é alicerçado em quatro eixos: social, ambiental, técnico e gerencial, e em 2021 o foco maior do curso na região será em pecuária e agregação de valor.

Políticas Públicas

Jovens contam com recursos públicos para pôr em prática projeto desenvolvido durante curso (Foto: Aires Mariga)

Segundo a coordenadora do curso, Maria Regina Ribeiro, ao longo do curso os jovens elaboram um projeto para implantação na sua propriedade, que pode ser apoiado em até R$ 30 mil pelo Projeto Realiza, linha de crédito específica aos jovens rurais. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de SC. Além disso, os participantes podem acessar o programa Conecta, que repassa até R$5 mil para aquisição de equipamentos de informática e instalação de estrutura para acesso à internet.

Desde 2012 a Epagri oferece cursos de formação para os jovens, com enfoque em organização, gestão e protagonismo. Até o momento foram capacitadas 2.468 pessoas no estado. Na Região Serrana a ação iniciou e 2013 e já atendeu mais de 200 jovens.

Informações e entrevistas: Maria Regina Ribeiro, coordenadora do curso de jovens no Planalto Serrano, pelo fone (49) 3233-8441.

Por Gisele Dias, jornalista, Epagri