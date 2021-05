Segunda edição da Feira Virtual do Mel de Santa Catarina começa dia 1º de junho

De 1º a 30 de junho, os brasileiros poderão comprar produtos apícolas de Santa Catarina sem sair de casa e com preços tabelados. Na 2ª edição da Feira Virtual do Mel de Santa Catarina, cerca de 30 apicultores e meliponicultores de diferentes regiões do estado estarão com seus produtos à venda pelo site www.faasc.com.br/feiradomel. A feira é uma realização da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc), da Epagri, empresa do Governo de Santa Catarina, e do Sebrae/SC.

Pela segunda vez, por conta da pandemia, produtores optaram pelo formato virtual da feira, que até 2019 ocorreu no Centro de Florianópolis. O novo canal permitiu ampliar as vendas para todas as cidades catarinenses e também para outros estados, mostrando a qualidade do mel de Santa Catarina para todo o Brasil.

Além de mel de diversas floradas, mel composto, mel com certificação orgânica e mel de melato de bracatinga, o público poderá comprar outros produtos, como balas, bolachas, bolos, cera de abelha, própolis, favo de mel, pão de mel, pólen e vinagre de mel.

Expansão do mercado



De acordo com o presidente da Faasc, Ivanir Cella, a ideia é aproximar o produtor do consumidor, divulgar o potencial, a qualidade e a diversificação do produto catarinense. “Com o site estamos estabelecendo novos mecanismos de comercialização do nosso mel, buscando o desenvolvimento territorial e agregando valor aos produtos. Assim também podemos expandir a feira do mel de Santa Catarina para consumidores de todo Brasil, que vai ter acesso aos melhores méis, todos com certificação”, diz Cella.

A plataforma do evento não é um e-commerce – ela aproxima o consumidor do produtor. Nela, o comprador pode escolher um fornecedor para a sua cidade e entrar em contato diretamente com ele. A venda do mel será tabelada como todos os anos (confira os preços no fim da matéria), porém os demais produtos são negociados junto ao produtor, assim como o frete.

A motivação para a segunda edição virtual da feira veio do resultado da primeira, realizada no ano passado, que surpreendeu os organizadores. “Foi um sucesso pela grande repercussão que teve o mel catarinense, que ganhou alcance nacional oportunizando a divulgação e muitos contatos comerciais aos feirantes. Durante um mês, a feira alcançou 13 mil pessoas e elevou as vendas dos expositores em 10%”, comemora o chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, Rodrigo Durieux da Cunha.

Meliponicultura é premiada



Foto: Cristiano Estrela / Secom



Uma atividade que vem ganhando força na agricultura familiar catarinense com forte apoio da Epagri é a meliponicultura, a criação racional de abelhas nativas. A Empresa desenvolve diversas ações para a preservação, o manejo e a multiplicação das espécies sem ferrão, em um trabalho que resulta, anualmente, na introdução de milhares de abelhas nativas no Bioma Mata Atlântica. Já são aproximadamente 6 mil famílias rurais catarinenses que têm na meliponicultura uma fonte de renda complementar. Esse trabalho que alia preservação ambiental e segurança alimentar venceu o Prêmio Expressão de Ecologia 2020/2019 e recebeu o troféu Onda Verde na categoria Conservação da Vida Silvestre.

SERVIÇO:

O quê: 2ª Feira Virtual do Mel de Santa Catarina

Quando: 1º a 30 de junho de 2020

Onde: www.faasc.com.br/feiradomel

Preços de produtos tabelados:

Mel silvestre, de eucalipto e uva Japão – Pote de 1 kg: R$30

Mel orgânico – Pote de 1 kg: R$35

Mel de melato – Pote de 1kg: R$35

Obs.: Os demais produtos são de livre negociação com o fornecedor.

Informações e entrevistas:

Rodrigo Durieux da Cunha, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, pelo fone (48) 99922 1776.

Ivanir Cella, Presidente da FAASC, pelo fone(48) 99607 4833.

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri