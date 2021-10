Epagri realiza leilão de veículos e equipamentos em novembro

A Epagri lançou edital de leilão on-line de bens móveis inservíveis, do qual fazem parte veículos, implementos agrícolas, equipamentos eletrônicos e de informática, dentre outros. Os lances aos 87 lotes serão abertos no dia 8 de outubro de 2021 no site do Leiloeiro Oficial e os interessados deverão estar previamente credenciados. A sessão pública do leilão será no dia 04 de novembro no site https://www.espressoleiloes.com.br.

Os lotes poderão ser visitados nos locais indicados no edital entre os dias 25 e 29 de outubro, mediante horário agendado, com o objetivo de evitar aglomeração e atender as medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. Os contatos para agendamento constam no edital.

Podem participar do leilão cidadãos e empresas que não trabalhem ou atuem em companhias que prestam serviços para a Epagri. Os bens serão entregues aos compradores a partir do dia 17/11. O valor arrecadado será destinado principalmente para a renovação da frota da Epagri, que é fundamental para a realização das atividades de extensão rural e de pesquisa agropecuária.

A gerente de Operações da Epagri, Arádia Costa, reforça que para participar do leilão é necessário conhecer o edital, fazer o cadastramento no site do leiloeiro até 48 horas antes do fechamento dos lotes e dar o lance no bem de interesse, conforme foto e descrição no site. A gerente também orienta aos interessados que façam a vistoria presencial do bem para averiguação do estado de conservação.

Interessados podem acessar o edital aqui. Mais informações podem ser obtidas com da leiloeira pública oficial credenciada Michele Pacheco da Rosa Sandor pelo e-mail contato@expressoleiloes.com.br.

Informações e entrevistas:

Arádia Costa, gerente de Operações da Epagri,

Fone: (48) 3665-5235

Por Gisele Dias, jornalista Epagri