WhatsApp muda regra e permite denunciar mensagens

O WhatsApp alterou sua regra para a denúncia de conteúdos, permitindo que, agora, sejam denunciadas mensagens específicas em uma conversa.

Anteriormente, só era possível denunciar o perfil de um usuário e, com a denúncia, cinco mensagens mais recentes do chat eram enviadas para o app de mensagens instantâneas — o que continua a valer para denúncias de perfil.

Com a mudança, torna-se possível denunciar mensagens mais antigas de uma conversa, seja ela individual ou em grupo.

Em seu site oficial, o WhatsApp afirma que, após uma denúncia, “recebe as últimas cinco mensagens que o usuário ou grupo denunciado enviou para você. O usuário ou grupo não recebe nenhuma notificação. O WhatsApp recebe o ID do usuário ou do grupo denunciado, e informações sobre quando a mensagem foi enviada e sobre o tipo de mensagem (como imagem, vídeo ou texto)”.

Como denunciar uma mensagem ou um contato

No iPhone:

Para denunciar um contato:

Abra a conversa com o usuário que você deseja denunciar.

Toque no nome do contato e, em seguida, em Denunciar contato.

Toque em Denunciar e bloquear.

Observação: quando você faz uma denúncia, o WhatsApp recebe as mensagens mais recentes que o usuário ou grupo denunciado enviou para você, além de informações sobre suas interações recentes com o usuário denunciado.

Denunciar uma foto ou vídeo de visualização única

Abra a foto ou o vídeo de visualização única.

Toque em Mais no canto inferior esquerdo.

Toque em Denunciar contato.

Em smartphones Android:

Denunciar um contato

Abra a conversa com o usuário que você deseja denunciar.

Toque em Mais opções > Mais > Denunciar.

Selecione a caixa exibida para bloquear o usuário e apagar as mensagens da conversa.

Toque em DENUNCIAR.

Denunciar uma foto ou vídeo de visualização única

Abra a foto ou o vídeo de visualização única.

Toque em Mais opções > Denunciar contato.

Fonte: CNN