EPAGRI 30 ANOS: As pesquisas permitiram produzir vinhos finos em SC

Se hoje podemos brindar com vinhos finos catarinenses, é porque há 30 anos a Epagri iniciou as pesquisas com uvas viníferas aqui no estado. A ideia ousada de implantar essa nova cadeia produtiva partiu do zero, porque Santa Catarina não tinha tradição no cultivo das uvas viníferas. Até então, a produção do estado se concentrava em vinho de mesa, desenvolvido a partir de uvas para consumo in natura.

Ao longo dos anos, a Epagri pesquisou o cultivo das uvas e o processo de vinificação, produzindo conhecimento e tecnologias para que os catarinenses pudessem entrar nesse mercado.

Hoje, a cadeia produtiva de vinhos finos de altitude está consolidada em Santa Catarina e acaba de receber uma Indicação Geográfica. Essa certificação atesta que um produto tem características únicas por conta da forma de elaboração ou porque tem notoriedade na produção. A Epagri também participou desse processo, realizando estudos e levantamentos que contribuíram para mais essa conquista dos catarinenses.

30 motivos para amar a Epagri

No dia 20 de novembro, a Epagri completa 30 anos. Até lá, os catarinenses vão conhecer “30 motivos para amar a Epagri”. A cada dia, um novo motivo será apresentado no site da Epagri, nas redes sociais e no programa de rádio Panorama Agrícola.

Para comemorar a data, a Epagri está preparando uma série de eventos em todas as regiões de Santa Catarina. Acompanhe a programação nos canais de comunicação da Empresa e venha comemorar conosco!

A Epagri é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A criação da Empresa, em 1991, uniu os trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira em Santa Catarina, somando décadas de experiência em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais o setor.