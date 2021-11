CDL de São Joaquim lança o Concurso de Vitrines para o Natal de 2021

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim – CDL com o apoio da Cooperativa de Crédito SICOOB, iniciou neste 1º de novembro, as inscrições para o Concurso Cultural 2021 “NATAL LUZES DE JOAQUIM“, que premiará as melhores vitrines com decorações natalinas. As isncrições vão até o dia 30 de Novembro, através de uma ficha de inscrição própria (disponibilizada ao final desta publicação).

Seguindo os critérios de avaliação de uma comissão julgadora. A categoria “Vitrine de Loja” será classificada em primeiro, segundo e terceiro lugar, recebendo a seguinte premiação:

• 1º Lugar: R$ 1.500,00

• 2º Lugar: R$ 1.000,00

• 3º Lugar: R$ 500,00

O concurso de vitrine do Natal tem por objetivo incentivar e difundir a criatividade no comércio, agregando ainda mais atrativo ao projeto Natal Luzes de Joaquim. O desafio para os lojistas é encantar seus clientes e o púbico em geral com uma vitrine atrativa e criativa, que transmita o tema deste concurso.

Entre os criterios a serem analisado estão as propostas de criatividade, beleza, originalidade, aproveitamento de espaço e a relação como o tema proposto. A divulgação dos resultados e a entrega da premiação acontecerá no dia 15 de dezembro de 2021, na CDL de São Joaquim-SC.

O concurso tem por objetivo celebrar a cultura natalina, a fim de que a cidade seja uma grande vitrine atrativa. A CDL quer promover “um espírito natalino”, ao mesmo tempo em que criam uma nova opção de apelo turístico para São Joaquim e proporcionam um ambiente mais contemplativo para os clientes de São Joaquim.

Veja na íntegra o regulamento: