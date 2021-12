Após conquistar a IG da Maçã Fuji, a AMAP apresenta nova Presidência e Diretoria

O Trabalho continua!

A Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa catarina apresentou, nessa terça (21), sua nova diretoria, juntamente com seu novo Presidente Diego Nesi que irá conduzir a associação para o biênio de 2022 até 2024.

A Amap é umas das mais importantes associações da atualidade, prestadores de diversos serviços e atuante no grande potencial que o setor da maçã tem na Região de São Joaquim, principalmente em produção e qualidade de frutos. Neste ano de 2021 foi, justamente através da AMAP em parceria com a EPAGRI e SEBRAE que se conquistou a indicação geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim a certificação, na categoria de Denominação de Origem (DO) que conquista reconhece a qualidade da fruta produzida em cinco municípios: São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel. Juntos, os municípios reúnem mais de 2,6 mil produtores agrícolas, numa área de 4,9 mil quilômetros quadrados. A última safra de maçã Fuji produzida na região foi de 245 mil toneladas, sendo que 5% foi destinado à exportação do produto.

“A gente vê com muita satisfação o quanto, ao longo desses quase 03 anos, a frente dessa associação, os produtores evoluiram, buscando novas tecnologias e melhorias em seus pomares. Foi um aprendizado que vou levar para a minha vida, foi um prazer trabalhar com diretores tão capacitados e tão empenhados para fazer a diferença para o setor da fruticultura da nossa região. Só tenho a agradecer por essa confiança confiança depositada em nós.” Agradeceu Dione Nunes Pereira, agora ex-presidente da AMAP de São Joaquim.

Sem dúvida, a indicação geográfica da Maç,ã Fuji de São Joaquim, foi uma das mais maiores conquistas da AMAP dos últimos tempos e se espera que a IG agregue valor à produção, por ter um produto diferenciado e abrir vários mercados para uma fruta que é única no mundo.”

Já o novo presidente da AMAP Diego Nesi destacou a satisafção de representar os fruticultores catarinenses:

“É uma satisfação muito grande poder representar os fruticultores Catarinense, agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar junto com meus colegas de diretoria para podermos trabalhar pela melhoria do nosso setor. Temos muitos desafios e muito trabalho pela frente, porém estamos engajados e unidos, pois sabemos a importância da produção de Maçã para a nossa região. Faço um apelo aos nossos produtores que visitem a AMAP, a associação só existe pela causa dos produtores, venham trazer ideias e seus anseios, vamos caminhar junto, pois assim somos mais fortes e a AMAP é de vocês.” Destacou Diego Nesi – Presidente da AMAP- Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina

Diretoria Biênio 2021/2023

Diretor Presidente: Diego Nesi

Vice Diretor Presidente: Dioni Nunes Pereira

Vice Diretor Presidente: Laurides Pedro Madeira

Diretor Administrativo: Artur Souza

Suplente Diretor Administrativo – Everson Ferando Suzin

Suplente Diretor Administrativo – Rauclei Andrade Medeiros

Diretor Financeiro: Roberto Bazo de Macedo

Suplente Diretor Financeiro – Anderson Macedo de Jesus

Suplente Diretor Financeiro – Liciomar Garcia Ribeiro

Diretor de Promoções e Marketing: Velocino Salvador Balzani Neto

Suplente de Promoções e Marketing:Guaraci Contessi Melo

Suplente de Promoções e Marketing:Gilmar Nunes Oliveira

Diretor Técnico:Ronaldo de Arruda Mattos

Suplente Diretor Técnico:Lauro Zandonadi de Carvalho

Suplente Diretor Técnico:Fabrine Pereira

Conselho Fiscal:

Titular:Mauricio Ribeiro Melo

Suplente:Priscila Dias

Titular:Fabrine Favero

Suplente:Valmor Rodrigues Hugen

Titular:Maikon Luiz de Souza

Suplente:Filipe Scarabelot Antunes

Diretor Câmara Técnica: Moacir Cechinel

Adair F Amaral

Jani Andrade