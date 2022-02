Novo presidente da Cidasc toma posse e promete gestão moderna e eficiente

O novo presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc, Junior Kunz, tomou posse na manhã desta sexta-feira, 18, em Florianópolis, durante a Reunião Virtual do Conselho de Administração da Cidasc. O ato de posse foi conduzido pelo presidente do Conselho de Administração e secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, deputado estadual Altair Silva.

Junior Kunz deixa a função de diretor de Planejamento e Inovação para dedicar-se integralmente à presidência da companhia. O presidente empossado destacou como missão seguir o legado deixado pelo ex-presidente Plinio de Castro (in-memorian) e colocar em prática seu conhecimento para desenvolver ainda mais as ações de defesa agropecuária, e assumiu o compromisso de uma gestão moderna e eficiente.

“Minha história na vida pública começou lá em São José do Cedro ao lado de um grande líder: Plinio de Castro. Posso afirmar que todos esses anos ao lado desse grande gestor público foram uma escola, uma experiência que levarei pra vida, pois foi com ele que aprendi como funciona administração pública e as políticas públicas. Seguirei aqui o seu legado de uma administração forte, buscando sempre através de uma gestão moderna e eficiente fazer o melhor pela defesa agropecuária e pela sociedade catarinense”.

Ainda em seu discurso de posse, o presidente Junior Kunz, valorizou a força de trabalho dos profissionais da companhia, ao afirmar que a sua gestão está alicerçada no profissionalismo e competência dos empregados da Cidasc. “A Cidasc é formada por uma equipe comprometida, engajada, profissional, com sentimento de pertencimento à empresa. Foi com base nesse perfil, e com a larga experiência que todos acumularam na defesa agropecuária, que seguiremos a missão de executar ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”, ressaltou.

Participaram do ato os membros do Conselho de Administração: o presidente do Conselho de Administração e secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, deputado estadual Altair Silva; Ricardo Miotto Ternus, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca; Marcos Roberto Pacheco, diretor de Desenvolvimento Institucional; Jean Fabrício Morais, diretor Administrativo e Financeiro; Diego Torres Severo, diretor de Defesa Agropecuária; Daiane de Araujo Monteiro da Silva, Chefe de Gabinete; e Álvaro Ribas Dourado, engenheiro agrônomo e representante dos funcionários junto ao conselho.

Formado em Agronomia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, Junior Kunz é especialista em Meio Ambiente com ênfase em Licenciamento, Auditoria e Perícia Ambiental.

“Atuei em atividades profissionais e cargos públicos no município de São José do Cedro, exerci o cargo de diretor-presidente do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE e o de secretário de Transportes e Obras. Essa vivência me ensinou que projetos bem planejados e executados alavancam o crescimento e o desenvolvimento das atividades e projetam o órgão a outro patamar. Pretendo trabalhar ao lado do quadro técnico da Cidasc para contribuir com a melhoria das ações, levando mais desenvolvimento agropecuário, sanidade no campo e qualidade de vida e renda aos produtores rurais atualmente atendidos pela companhia”, destacou Junior Kunz.

A Cidasc é uma empresa pública, fundada em 27 de novembro de 1979, vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Neste ano, a companhia completa 44 anos.

Desde que foi criada, a Cidasc trabalha para promover o agronegócio catarinense e o desenvolvimento das cadeias produtivas por meio da sanidade animal, vegetal e inspeção de produtos de origem animal, com o objetivo garantir a excelência sanitária dos rebanhos e lavouras do Estado.

De lá para cá, muitas conquistas marcaram a sua trajetória. Destacam-se os dois certificados internacionais, concedidos pela Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, como Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação e de Zona Livre de Peste Suína Clássica – PSC, status que possibilitaram aos produtos de origem animal catarinenses alcançarem os mercados mais exigentes do mundo em termos de sanidade animal.



