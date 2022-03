Aplicativo para monitoramento do cancro europeu está disponível para todas as versões de celulares

O aplicativo desenvolvido pela Epagri e IFSC para auxiliar técnicos e fruticultores na diagnose e monitoramento do cancro europeu já está disponível para todas as versões de celulares, tanto Android quanto IOS. Qualquer um pode baixar de forma gratuita nos celulares, através da PlayStore ou da AppStore digitando “Cancontrol”. Os interessados podem acessar as informações também pelo endereço eletrônico: http://www.cancroeuropeu.com.br.

Tanto o aplicativo quanto o site contêm textos explicativos sobre a doença, sintomas, epidemiologia, estratégias de controle, entre outros assuntos, bem como imagens e vídeos para auxiliar os produtores e responsáveis técnicos no diagnóstico e na tomada de decisão do manejo do cancro europeu. O cancro europeu é uma das principais doenças que atacam a maçã no Brasil, cujos pomares são intensamente monitorados em Santa Catarina para que o Estado mantenha a sanidade das plantações.

Segundo o pesquisador da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim (ESSJ), Leonardo Araujo, a principal diferença das duas tecnologias é que o aplicativo Cancontrol possui um módulo de monitoramento que permite o registro das plantas infectadas, com dados como idade do pomar, cultivar infectada, descrição textual e fotos, que são enviados automaticamente para análise dos fitopatologistas EESJ.

“Esta informatização poderá trazer maior agilidade no processo, poupando tempo e recursos de todos envolvidos no processo. O monitoramento precoce, junto com as medidas de manejo poderão auxiliar na redução da incidência da doença nos pomares a médio-longo prazo”, diz o pesquisador. Ele reforça que quanto mais os produtores e técnicos utilizarem a tecnologia, maior será o controle da doença. “A batalha contra o cancro europeu é responsabilidade de todos e os prejuízos ou sucesso serão sentidos por toda a cadeia produtiva da maçã”, diz ele.

A hospedagem e manutenção do aplicativo Cancontrol e site do cancro europeu é financiada pela Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM).

Leonardo Araujo, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim (ESSJ)

Por Gisele Dias, jornalista: Epagri