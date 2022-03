Santa Catarina produz 97,9% das ostras cultivadas no Brasil. Um feito inédito que conquistado com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que no seu laboratório desenvolveu a semente que mais se adaptou ao nossos mares, que são originárias do Chile.

Agora, também com a participação do laboratório da UFSC, já estamos revivendo a infância, degustando as ostras nativas cultivas em cativeiro, que são mais doces e carnudas.

No mundo inteiro, as ostras são degustadas cruas e vivas, já que elas representam o sabor do mar e o equilíbrio ecológico. Elas também ficam óticas cozidas no vapor, com molho vinagrete, e gratinadas com queijo e molho branco.

Com informações NSC