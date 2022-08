Receita apreende em SC agrotóxico que pode matar em 24h

Mais uma apreensão de agrotóxico letal foi feita pela Receita Federal no Porto de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. Foram apreendidas cerca de 60 toneladas de produto que estavam escondidas em meio a uma carga de sulfato de alumínio.

A operação ocorreu na manhã desta quarta-feira (4/08). O agrotóxico foi descoberto em contêineres que continham cerca de 20 mil litros do herbicida Paraquat no porto de Itapoá (SC). O produto estava escondido junto a uma carga declarada como sendo de sulfato de alumínio, um composto químico utilizado para o tratamento de água em piscinas.

A carga foi enviada pela mesma empresa que havia tentado introduzir ilegalmente outros dois contêineres de agrotóxicos proibidos no início de julho. No total, foram apreendidas cerca de 60 toneladas de produtos ilícitos, configurando a maior apreensão de agrotóxicos ilegais da história do órgão.

Com informações: ND