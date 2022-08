No período de 2 de janeiro a 3 de agosto, 79.016 casos da doença foram confirmados no Estado. Destes, 75.896 são autóctones (transmissão dentro do Estado), distribuídos em 142 dos 295 municípios de Santa Catarina.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define o nível de transmissão como epidêmico quando a taxa de incidência é maior do que 300 casos de dengue por 100 mil habitantes.