Agrotóxico contrabandeado da Argentina é apreendido em Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 920 litros de agrotóxico de importação proibida. O produto teria sido comprado na Argentina com destino a Santa Catarina. O caso ocorreu na noite deste domingo, 21, na BR-116, em Mafra.







Os 46 galões, de 20 litros cada, estavam no compartimento de carga de uma Montana, com placa de Salgado Filho (PR). O motorista, de 27 anos, disse que comprou o produto na fronteira com a Argentina e o revenderia para produtores de banana em Santa Catarina.

Segundo resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), este agrotóxico possui proibição de entrada no país. O motorista foi levado à Delegacia de Polícia onde vai responder por contrabando e por crime ambiental.

Com informações: PRF