MAÇÃ/CEPEA: Algumas classificadoras já estão sem estoques

Nesta semana (03 a 07/10), a oferta brasileira de maçã se reduziu ainda mais, diante do fim do estoque de algumas classificadoras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, estão comercializando apenas frutas importadas e de caroço, como ameixa e pêssego, mais procuradas com a aproximação do fim de ano. Destaca-se que o mercado dessas frutas tem impactado no da maçã nacional, havendo maior concorrência.

Porém, mesmo com a demanda retraída, os preços subiram ou se mantiveram dependendo do perfil, devido à baixa oferta brasileira. A fuji 110 Cat 1, por exemplo, foi vendida na média de R$ 115,6/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras nesta semana, manutenção frente à passada. Para as próximas semanas, espera-se que a oferta brasileira siga controlada, devendo voltar a aumentar apenas em dezembro, com a colheita de precoces (como eva).

Fonte: hfbrasil.org.br