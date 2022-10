Tratamento revolucionário elimina tremores de pacientes com Parkinson

Um tratamento de última geração que chegou recentemente ao Brasil promete ser eficaz e revolucionário para pessoas que sofrem com a doença de Parkinson. O Exablate Neuro, trazido ao país pela Strattner, empresa de inovação em produtos para a área da saúde, utiliza um ultrassom focalizado para alcançar as áreas mais profundas do cérebro, sem a necessidade de incisões cirúrgicas, e atuar nos pontos que possam estar causando os tremores.



Já aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o procedimento permite tratar sintomas de pacientes não apenas com Parkinson, mas com tremor essencial e dor neuropática. Apenas uma sessão é necessária para melhoria imediata e permanente dos distúrbios.

Como funciona o Exablate Neuro?

A tecnologia envolve o uso de ondas sonoras de alta frequência guiadas com precisão por ressonância magnética para realizar uma ablação (remoção/destruição) dentro do cérebro no ponto focal que está causando os sintomas. O paciente, que fica acordado durante a sessão, utiliza um capacete piezo-cerâmico para o procedimento. Da sala de controle ao lado, o médico monitora o aumento da temperatura no alvo, as regiões adjacentes e a formação da lesão em tempo real.

Durante a cirurgia não invasiva, o médico também acessa o paciente constantemente para avaliar a melhora dos sintomas e mitigar quaisquer efeitos adversos.

Utilizando o mouse em vez do bisturi, ele dá o comando para que os mais de 1.000 feixes sônicos de alta frequência sejam direcionados exatamente ao alvo, proporcionando o alívio imediato do tremor, com efeitos colaterais mínimos.

A tecnologia não emite radiação ionizante e o tratamento dura aproximadamente três horas, incluindo a preparação e os exames. O paciente recebe alta no mesmo dia.

Fonte: Olhar Digital