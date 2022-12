Caixa Econômica paga mais uma rodada de pagamentos do Auxílio Brasil; confira cronograma

A Caixa Econômica Federal libera, a partir desta segunda-feira (12), mais uma rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. Os primeiros a receberem o recurso, no valor de R$ 600, serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Neste mês, também serão contemplados os inscritos no Vale Gás, com R$ 112.

Assim que cair na conta, o dinheiro poderá ser sacado em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa. Para aqueles que preferirem, o recurso também poderá ser movimentado virtualmente, por meio do aplicativo Caixa Tem.



Segundo o governo federal, mais de 21,6 milhões de famílias serão contempladas pelo Auxílio Brasil em dezembro, quase 67 mil a mais em relação ao mês anterior. A região Nordeste segue como a que reúne o maior número de beneficiários (9,9 milhões), seguida pelo Sudeste (6,4 milhões), Norte (2,6 milhões), Sul (1,4 milhão) e Centro-Oeste (1,1 milhão).