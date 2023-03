Solução inovadora para a colheita de maçã

Tecnologia! Uma startup da Serra gaúcha está agregando expertise, conhecimento e muita tecnologia para buscar o desenvolvimento de uma solução capaz de resolver o problema desafiador pela complexidade envolvendo a colheita da maçã e, depois, também com possibilidade de aplicação a outras frutas similares.

A empresa Autofarm trabalha em um equipamento para automatizar o processo de retirada dos frutos da macieira — percorrendo de forma autônoma o terreno do pomar e, por meio de inteligência artificial, identificando os frutos, que são colhidos por um braço mecânico com garra flexível.

“A colheita da maçã é um dos pontos mais complexos para o produtor, especialmente diante do gargalo cada vez mais latente que é falta de mão de obra para o trabalho. Encontrar e contratar mão de obra temporária tem sido uma verdadeira dor de cabeça – situação que ocorre não só no meio rural, mas em diversos outros setores produtivos. Diante desse impasse, a Autofarm vem desenvolvendo um projeto que pretende ajudar o produtor a automatizar o processo, permitindo, inclusive, que ele consiga escalonar seu negócio no futuro”, explica Tobias Grazziotin, um dos fundadores da empresa, idealizador e executor do projeto.

SOLUÇÃO PRÁTICA

O equipamento que está sendo desenvolvido apresenta uma plataforma autônoma, capaz de se geolocalizar e movimentar tanto via satélite como por meio de câmeras de visão que mapeiam o ambiente, garantindo a segurança na operação. Nela, um braço robótico de seis eixos, conhecido como robô antropomórfico, simula o movimento do braço humano. Na ponta, uma garrafa flexível delicada é capaz de colher sem danificar o fruto.

A versão final terá quatro braços robóticos capazes de trabalhar de forma simultânea – o que significa a possibilidade de colher duas maçãs por segundo em sua velocidade máxima de operação. Em uma safra, é estimado que uma unidade do equipamento desenvolvido pela Autofarm poderá colher 842 toneladas da fruta. “Para o produtor, isso significa uma economia superior a R$ 210 mil por colheita”, explica.

A Autofarm é uma startup agtech da empresa Fênix FabLab, de Caxias do Sul, controladora e executora do projeto. A iniciativa tem dois investidores estratégicos, que além de aportarem recursos, agregam tecnologia e conhecimento ao projeto: a G&A Cemin Máquinas e Equipamentos Industriais, também da mesma cidade, e a Dalca Brasil, de Bento Gonçalves.

FONTE Blog do Almir Freitas